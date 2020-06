Spotify potrebbe presto apportare modifiche sostanziali alla sua piattaforma di streaming musicale. A quanto pare è stato trovato, all’interno di un codice nascosto, un indizio secondo cui Spotify potrebbe inserire nella sua app anche i video musicali.

Come rivelato da una tipster nota su Twitter, Jane Wong, gli ingegneri di Spotify stanno sperimentando una nuova scheda Video nella schermata in riproduzione, per affiancare le schede Album Art e Canvas.

Spotify non finisce di stupire, nuove funzionalità in arrivo

Se non hai familiarità con Canvas, la funzione mostra brevi animazioni in loop fornite dall’artista per i brani selezionati. È più artistica rispetto ad un vero video musicale e nelle app attuali puoi toccare la copertina dell’album per far partire l’effetto grafico.

Il semplice confronto da fare qui è con YouTube Music di Google, che ha video musicali in primo piano e al centro. All’interno dell’app puoi passare tra video e audio con un solo tocco per le tracce che lo permettono. YouTube è stata una fantastica risorsa musicale per anni, molto prima che YouTube Music venisse lanciato. Oltre ad avere praticamente tutti i video musicali degli ultimi anni, la piattaforma di condivisione video di Google ha anche un sacco di audio rari, registrazioni live e musica caricata dai fan.

Spotify non ha ancora detto nulla di ufficiale sulla funzionalità in fase di test. Naturalmente, la funzione potrebbe anche non essere mai rilasciata per gli utenti. Anche se Spotify sta solo ‘giocando’ con l’idea del video musicale, dimostra che ha ancora carte da giocare per mantenere i suoi utenti attivi.