Sky durante questa prima parte dell’anno ha dimostrato costante impegno per garantire ai suoi utenti i migliori servizi ed una programmazione degna di nota. A causa dell’emergenza Covid, nelle scorse settimane i palinsesti della pay tv sono stati caratterizzati principalmente da film e serie tv.

Sky, le due offerte disponibili sino al prossimo 30 Giugno

In questo mese di Giugno alcune grandi esclusive calcistiche e sportive sono ritornate. Ad esempio, proprio in questi giorni è partita la Serie A. Nelle settimane a venire, inoltre, gli utenti ritroveranno anche la Formula 1, la Champions League e l’NBA. Nonostante una programmazione ritornata al suo standard, Sky sino alla fine di giugno conferma le sue promozioni per la solidarietà digitale vincolate al campo del Cinema.

Gli utenti, infatti, sino a fine mese, potranno disporre dei nuovi canali SkyPerte 1 e Skyperte 2, rispettivamente sui canali 310 e 311 del telecomando. La disponibilità di questi canali è confermata sino al prossimo 30 Giugno. Come nelle precedenti settimane, questi canali aperti a costo zero a tutto il pubblico proporranno film sia italiani che internazionali, dalle commedie agli action movie.

Se questa proposta è riservata principalmente per tutti gli abbonati che hanno un pacchetto di visione per Sport e Calcio, Sky conferma sempre sino a fine mese anche l’opzione per tutti gli abbonati Cinema. Tutti coloro che hanno questo pacchetto incluso nel piano potranno beneficiare di sconti per il servizio Sky Primafila. L’acquisto di film in modalità pay per view prevede quindi costi dimezzati rispetti ai classici prezzi di listino.