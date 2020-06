Passa il tempo, passa la quarantena, ma una cosa che non passa mai è la passione per certe serie TV. Quando poi, si tratta di serie targate Netflix, il pubblico non sta nella pelle all’idea di conoscere il futuro di alcune trame che ormai anche coloro che non guardano questo genere di intrattenimento, conoscono. C’è inoltre da aggiungere che la grande piattaforma californiana di streaming video, è una di quelle con il catalogo più variegato in assoluto tra tutte. Non a caso, rimane la piattaforma preferita dal pubblico. Tra i vari show che propone, vi presentiamo oggi le novità riguardanti Stranger Things, Tredici e You.

Strangers Things, Tredici e You, 3 serie amatissime dal pubblico.

Stranger Things è una serie che ha avuto un immenso successo tra adolescenti, ragazzi, adulti e persino nostalgici degli anni ottanta, grazie alle tematiche e al periodo in cui è ambientata. Si attende da un po’ di ricevere notizie sulla stagione 4, che purtroppo è ferma a causa del coronavirus. Le riprese infatti, erano iniziate poco prima della pandemia e non sono state ancora riprese da quando siamo tornati alla vita normale. Da poco è emersa una fotografia su internet, in cui il cast sembra essersi rimesso a lavoro, ma al momento nulla di certo.

Tredici, è un teen drama adolescenziale, dai toni molto oscuri. La serie infatti, comincia con un suicidio, tematica che accompagnerà l’intera serie TV. Appena il 5 giugno è stata pubblicata su Netflix la sua quarta e definitiva stagione, e conclude il ciclo narrativo della serie.

You è invece una serie tratta da un omonimo romanzo thriller psicologico, che racconta le vicende di un ragazzo che più che innamorarsi sì ossessiona, fino a diventare pericoloso. La terza stagione si presuppone si faccia. Non è stata ancora confermata al 100%, ma si attendono presto notizie.