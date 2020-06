Gli appassionati di Ninja, Shroud e King Gothalion e tanti altri saranno liberi di tornare su Twitch o Facebook Gaming dopo la decisione di Microsoft di chiudere Mixer, piattaforma streaming per videogiochi dell’azienda.

Microsoft chiuderà Mixer per sempre il 22 luglio e collaborerà invece con Facebook. A partire da quella data, tutti i siti e le app di Mixer verranno automaticamente reindirizzati alla piattaforma gaming di Facebook. Alcuni gamer avevano un contratto con Mixer e adesso saranno liberi di scegliere come proseguire. È possibile che continuino sia su Facebook Gaming sia su Twitch, poiché la società non ha reso esclusivi i contratti.

“In definitiva, il successo di Mixer dipende dalla nostra capacità di ridimensionare la piattaforma nel modo più rapido possibile. È diventato chiaro che il tempo necessario per espandere la nostra comunità di livestreaming su scala era fuori misura con la visione e le esperienze che Microsoft e Xbox vogliono offrire ora ai giocatori, quindi abbiamo deciso di chiudere il lato operativo di Mixer e aiutare la transizione della comunità verso una nuova piattaforma”.

Microsoft Mixer non esisterà più, dal 22 luglio avrà inizio la transizione su Facebook Gaming

“Per soddisfare al meglio le esigenze della nostra comunità, stiamo collaborando con Facebook“. La società aveva lottato per raggiungere lo stesso successo di Twitch di proprietà di Amazon. Twitch ha circa 15 milioni di utenti attivi ogni giorno. Al contrario, Mixer è riuscito a catturare solo 10 milioni di utenti attivi mensili. Senza dubbi con l’aiuto di Facebook Gaming i dati potrebbero cambiare.

La società ha anche avuto difficoltà a convincere gli utenti a guardare più video. Fino a dicembre 2019, Twitch e YouTube Gaming hanno ospitato rispettivamente oltre 700 milioni e 300 milioni di ore di contenuti. Facebook Gaming ha ospitato poco più di 100 milioni di ore. Mixer solo 31 milioni di ore.

La società lancerà presto Xbox Series X, la concorrente di PlayStation 5. Si prevede che la console ospiterà Facebook Gaming. Non è chiaro come si integrerà con Project xCloud, un servizio di Microsoft che trasmette i videogiochi tramite Internet in modo che possano essere riprodotti su più dispositivi. “Continueremo a investire tempo, energia e risorse per portare Project xCloud su scala globale attraverso Azure. Testiamo sempre nuove funzionalità“, ha dichiarato l’azienda.