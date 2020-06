Euronics regala agli utenti sconti davvero imperdibili, tutti i clienti dei soci Tufano e Dimo possono approfittare di soluzioni che nascondono al proprio interno riduzioni importanti su alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

Osservando da vicino la campagna promozionale del nostro articolo è importante subito una precisazione, l’accesso ai prezzi indicati è possibile esclusivamente nei negozi fisici di proprietà dei soci suddetti, in nessun modo sarà possibile accedervi sul sito ufficiale o altrove in Italia.

In aggiunta a questo, indipendentemente dalla categoria merceologica, al superamento della soglia di 199 euro, il consumatore potrà comunque richiedere il finanziamento a Tasso Zero, in modo da ripagare la merce in comode rate fisse mensili, ovviamente senza interessi.

Euronics: il volantino dai prezzi bassissimi

Euronics propone ad ogni modo un volantino dai prezzi incredibilmente bassi, infatti gli utenti si ritrovano a poter accedere a tanti smartphone senza dover pagare cifre particolarmente elevate.

Uno dei migliori in circolazione è sicuramente il Samsung Galaxy S20, top di gamma assoluto, alla pari dell’Apple iPhone 11, in vendita infatti entrambi a soli 749 euro (in versione no brand). Un gradino sotto troviamo l’iPhone Xr, lo smartphone che tutti desiderano, oggi disponibile all’acquisto con un esborso finale di 689 euro.

Le occasioni non mancano, restando entro la fascia dei 500 euro, si scorgono soluzioni del calibro di Galaxy Note 10 Lite, Oppo Reno 2, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e diversi nuovi dispositivi. Scopriteli nel dettaglio aprendo le pagine qui sotto.