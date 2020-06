CoopVoce: due nuove offerte ChiamaTutti battono TIM, Vodafone e Iliad

CoopVoce, per chi ancora non l’avesse capito, ha uno scopo ben definito: battere la concorrenza a colpi di promo. Quest’obiettivo entra sempre più nel vivo mese dopo mese, soprattutto quando questo provider lancia le sue nuove offerte sul sito ufficiale.

La linea ChiamaTutti è infatti in continuo aggiornamento e gli utenti sono sempre felici di poterne valutare le soluzioni. Ora come ora tra i gestori virtuali CoopVoce risulta quello più preso in considerazione, anche alla luce della sua grande affidabilità. Il provider infatti non ha mai riservato brutte sorprese agli utenti dopo la sottoscrizione di una qualsiasi promozione telefonica. Attualmente le due promo disponibili sul sito ufficiale permettono di avere qualsiasi contenuto anche se in quantità diverse.

CoopVoce: la famiglia ChiamaTutti si allarga con offerte di gran livello, ecco la Top 30 e la Easy+ con tutto incluso

Il mondo CoopVoce ha aggiunto due ulteriori tasselli alla sua scalata alle classifiche di gradimento, mostrando a tutti le due promo attuali. Si tratta della ChiamaTutti TOP 30 e della Easy+.

Entrambe le soluzioni offrono minuti, SMS e giga per navigare sul web ma con prezzi diversi. La prima scelta, la Top 30, permette di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web.

La Easy+ invece permette di avere ogni mese 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB di traffico dati in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9 euro al mese e 5 euro al mese per sempre. Entrambe le offerte sono disponibili anche per i già clienti.