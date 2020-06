Da poco tempo è disponibile al download, sia su sistemi Android che su sistemi iOS, la nuova app CieID che, di fatto, permette a tutti i cittadini Italiani di avere la propria carta d’identità elettronica sempre a portata di mano. L’applicazione, sviluppata dall’Istituto Poligrafico in collaborazione con la Zecca di Stato, risulta essere molto utile quando è necessario accedere ai molteplici servizi online legati alla Pubblica Amministrazione. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

CieID: ecco come funziona la nuova app

Come accennato precedentemente, quindi, la nuova app CiedID risulta essere utile ed indispensabile in determinate situazioni. Attraverso quest’ultima, infatti, gli Italiani potranno accedere in maniera semplice e veloce ai servizi erogati online dalla Pubblica Amministrazione. Il processo di autenticazione, infatti, è del tutto simile a quello già visto con la famosa identità digitale SPID.

Ovviamente, per poter utilizzare al meglio il servizio, è necessario essere in possesso di una nuova carta d’identità elettronica e di uno smartphone non troppo datato. L’app CieID, infatti, risulta essere compatibile esclusivamente con gli Smartphone dotati di chip NFC e con a bordo almeno Android 6 o iOS 13.

Nello specifico, quindi, come funziona la nuova app CiedID? Una volta scaricata gratuitamente l’applicazione dagli Store digitali, bisognerà registrare la propria carta d’identità elettronica inserendo il PIN a 8 cifre. A questo punto, dopo aver registrato regolarmente il proprio documento, accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione diventa un gioco da ragazzi. Quando richiesto, infatti, basterà semplicemente accedere all’interno dell’App ed avvicinare la carta d’identità al proprio Smartphone.