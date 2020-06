WindTre può essere definito come il gestore del momento. Nel corso di questi primi giorni d’estate già sono numerose le promozioni che la nuova compagnia ha messo a disposizione sia dei nuovi che dei vecchi clienti. Le iniziative spaziano nel campo della telefonia mobile ed anche nell’ambito della telefonia fissa.

WindTre, come attivare 100 Giga extra a soli 9,99 euro per due mesi

Particolarmente vantaggiose sono le promozioni che WindTre ha riservato alla platea dei già abbonati. Da alcune settimane, infatti, sono disponibile le cosiddette iniziative Giga Flash. Attraverso tali offerte, ogni cliente avrà la facoltà di aumentare la propria quota di Giga rispetto ai consumi standard previsti dalla ricaricabile.

Tra le varie offerte del pacchetto Giga Flash, la migliore promozione è senza ombra di dubbio la 100 Giga Max. Con questa iniziativa, gli abbonati di WindTre al semplice costo una tantum di 9,99 euro potranno aggiungere ben 100 Giga ai consumi per internet. I 100 Giga saranno attivi per ben due mesi, dopodiché non è previsto alcun genere di rinnovo né alcun genere di abbonamento. La promozione sarà quindi disattivata in automatico dal gestore.

Per gli utenti che vogliono spendere di meno o che desiderano avere a loro disposizione meno Giga c’è anche un ampio margine per la personalizzazione dell’offerta. Con le iniziative Giga Flash, ad esempio al prezzo di 6 euro sarò possibile attivare 6 Giga aggiuntivi, mentre con una spesa sempre una tantum di 7 euro ci saranno 10 Giga aggiuntivi. Per attivare una di queste iniziative è necessario andare sull’app ufficiale di WindTre, nella propria area personale.