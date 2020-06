Il MiSE, ossia il Ministero per lo Sviluppo e l’Economia, ha collaborato con l’Agenzia per l’Italia digitale mettendo in essere un progetto veramente importante ed interessante. Il progetto di cui parliamo consiste nel far sì che sul tutto il territorio italiano ci possa essere un segnale WiFi gratis. Questo consentirebbe a tutti i cittadini di utilizzare internet in maniera illimitata, essendo che ormai è davvero un elemento primario nella vita delle persone. Il progetto si chiama Piazza Italia WiFi, di seguito vi spieghiamo tutte le informazioni a riguardo.

WiFi Gratis: di che cosa si tratta il progetto Piazza Italia WiFi e gli innumerevoli benefici che potrebbe portare

Il progetto dunque, consentirebbe la diffusione nel maggior numero di città possibili in tutta Italia di WiFi del tutto gratuito e accessibile a chiunque. L’idea di mettere in essere tale progetto, è nato in seguito al terremoto avvenuto ad Amatrice, nel 2016, dove è stato necessario partire realmente da zero. Da quel momento, l’espansione e l’adesione del progetto è avvenuta su circa 2.726 comuni. Per la fine dell’anno si prevede di arrivare addirittura a 7.000 comuni.

È stato creato un sito web specifico dove è possibile collegarsi e verificare la posizione di tutti gli hotspot che risultato attivi. Poste Italiane fornirà molti dei suoi hotspot, per far sì che il progetto venga portato avanti nel migliore del modi e che si espanda velocemente.

Se siete interessati a partecipare, potete scaricare dai vostri app store l’applicazione, la quale è totalmente gratuita. Sarà necessario registrarsi e inserire i propri dati personali, in modo tale da poter subito usufruire del servizio WiFi gratis usando l’hotspot che si trova più vicino a voi.