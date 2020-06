Trony lancia un volantino senza precedenti, un buonissimo insieme di offerte SottoCosto che aiutano indiscutibilmente gli utenti a risparmiare moltissimo su ogni acquisto, riuscendo nel contempo a garantire l’accesso a soluzioni di qualità estremamente elevate.

La corrente soluzione, è importante sottolinearlo subito, non risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza, ma risulta essere fruibile in via esclusiva nei punti vendita delle regioni Piemonte, Toscana, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Coloro che vorranno avvicinarsi alle promozioni non potranno farlo sul sito ufficiale, ma dovranno necessariamente affidarsi ai negozi fisici.

I codici sconto Amazon e le nuove offerte del periodo sono tutti disponibili sul nostro canale Telegram.

Volantino Trony: risparmiare è alla portata di tutti

Essendo un SottoCosto, tuttavia, le scorte effettivamente disponibili in negozio appariranno limitate, di conseguenza si raccomanda caldamente di recarsi il prima possibile per completare gli acquisti, se interessati.

Il prezzo migliore della campagna è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S20, uno smartphone di alta qualità, praticamente in promozione presso tutti i rivenditori di elettronica, raggiungibile a 799 euro in versione no brand.

Le alternative sono rappresentate da modelli decisamente più economici, in vendita a poco meno di 300 euro, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. I migliori in questo caso restano Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A20e o il recentissimo Oppo A72.

Per tutte le altre informazioni in merito ad un volantino Trony ricco di occasioni e di possibilità d’acquisto, anche legate a categorie merceologiche completamente differenti, ricordatevi di aprire le pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo (con le limitazioni indicate in precedenza).