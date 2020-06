La Serie A è ufficialmente tornata in campo. Il massimo campionato italiano, a seguito della sosta più lunga di sempre caratterizzata dall’emergenza Covid, continuerà sino ai primi di agosto per una estate che terrà incollati alla tv milioni di tifosi. La copertura totale della Serie A, come sempre, sarà garantita da Sky e da DAZN. Tuttavia, in base a nuovi accordi commerciali, vi è una sorpresa anche per gli utenti di TIM.

TIM, come vedere tutte le partite di Serie A quasi gratis

L’impegno di TIM nel campo dell’intrattenimento televisivo è già certificato dal successo sempre più ampio della piattaforma TIMvision e dall’arrivo dell’offerta chiamata Mondo Netflix. Un ulteriore passo però è stato compito nei giorni scorsi.

I clienti di TIMvision avranno anche l’opportunità di attivare l’apposito pacchetto Mondo Sport. Nel ticket Mondo Sport sono incluse tutte le esclusive sportive di Sky (attraverso l’utilizzo del servizio streaming NOW TV) e tutte le esclusive calcistiche di DAZN. Il costo mensile è di 29,99 euro.

Sempre incluso nel prezzo, inoltre, gli abbonati avranno libero accesso ai contenuti di TIMvision (con serie tv e film italiani ed internazionali) e riceveranno anche il dispositivo TIMvision Box. Con questa iniziativa non è inoltre previsto vincolo d’abbonamento.

Il vantaggio di questa prima offerta è anche nel primo mese a costo zero garantito da TIM. Per questa ragione, in base ai tempi della Serie A, la visione delle partite per gli utenti sarà quasi a costo zero. La promozione Mondo Sport di TIM sarà disponibile con questo bundle entro il prossimo 31 Luglio.