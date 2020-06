La passa a Vodafone più interessante del periodo corrente prende sicuramente il nome di Special 20, una splendida soluzione da 70 giga di traffico dati al mese, tramite la quale gli utenti si ritrovano a poter risparmiare moltissimo e godere di contenuti davvero invidiabili.

La promozione è disponibile, al giorno d’oggi, esclusivamente in versione operator attack, ovvero è raggiungibile dai soli consumatori in possesso di SIM ricaricabili di Iliad o di un MVNO (che non sia però Kena Mobile, ho.Mobile o LycaMobile), che richiederanno la portabilità del proprio numero originario.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM, ma sono da considerarsi completamente esclusi vincoli contrattuali di durata, nonché altri costi aggiuntivi in caso di disattivazione anticipata. La Vodafone Special 20 è considerata a tutti gli effetti una delle migliori in circolazione per il prezzo finale di vendita, corrisponde esattamente a soli 9,99 euro al mese a tempo indeterminato, con pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: la promozione è incredibile

Oltre a questo, ciò che la rende davvero speciale è il bundle effettivamente inserito al suo interno, parliamo a tutti gli effetti di illimitati minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento verso tutti, con l’aggiunta di 70 giga di traffico dati al mese alla velocità del 4.5G.

E’ doveroso ricordare che la composizione corrisponde nello specifico a 20 giga + 50 giga gratis, ciò sta a significare che in fase di attivazione riceverete un SMS testuale che indicherà l’inclusione del bonus mensile. Ogni rinnovo lo riceverete, ma non si disattiverà mai in automatico, a meno che non decidiate di rinunciare alla Vodafone Special 20.