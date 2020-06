Da oramai due anni Iliad rappresenta una certezza nel campo della telefonia italiana. Sempre più utenti hanno scelto il provider francese come operatore di riferimento. Ovviamente, la motivazione principale per gli abbonati sta tutta nei costi da ribasso che promozioni come Giga 50 garantiscono all’interno pubblico.

Iliad, c’è ora un trucco per sbarazzarsi dei problemi per le reti 4G

Il consenso verso Iliad, come desumibile anche attraverso i commenti alle pagine social ufficiali del gestore, è quasi unanime. Tuttavia, però, la compagnia francese continua a presentare alcune criticità, specie per quanto concerne la rete internet. Come risaputo, infatti, Iliad ancora non è in grado di fornire copertura totale del suolo nazionale. Questa anomalia si rispecchia in alcuni problemi relativi alle linee 4G.

Nel corso di queste settimane gli utenti hanno scoperto una soluzione che è in grado di porre una sorta di rimedio ad ogni genere di criticità. Laddove vi sia impossibilità a navigare sotto rete 4G, è possibile effettuare un passaggio alla tecnologia 3G attraverso le impostazioni del proprio smartphone per tornare a connettersi.

Questo genere di trucco già ha dato buoni risultati, anche se c’è da delineare un perimetro. Il passaggio da 4G a 3G è valido solo in caso di problemi provvisori di connessione.

La fine definitiva delle anomalie per la connessione internet si avrà solo quando Iliad metterà a disposizione del pubblico le sue antenne di proprietà. I lavori, a tal proposito, continueranno per tutta l’estate e primi benefici già potrebbero esserci entro l’inizio dei prossimi mesi autunnali.