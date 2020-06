Huawei sta di sicuro affrontando un periodo non molto semplice. Gli ultimi dati parlano infatti di un crollo esponenziale nelle vendite, e il tutto è dato ovviamente dal celebre ban di Trump. La non concessione dei servizi Google al colosso cinese è costata dunque tantissimi soldi, anche se l’azienda attualmente non si dà per vinta. L’obiettivo è infatti quello di vendere quanti più smartphone possibili facendo leva sulla sua interfaccia.

La EMUI è infatti stata migliorata ulteriormente con il rilascio degli ultimi P40. La versione 10.1 è in via di distribuzione per chi ancora non l’ha ricevuta. Tra le differenze ci sarà sicuramente il multi-windows, così come tante altre modifiche apportate. Proprio in basso potete trovare la lista con tutti i dispositivi destinati a ricevere l’ultimo aggiornamento. Nel frattempo però qualcuno si sarebbe proiettato già verso l’11ª versione che a quanto pare sarebbe venuta fuori con tanto di lista secondo le ultime indiscrezioni.

Huawei: arriva la EMUI 10.1 mentre gli utenti hanno già trovato una lista per la EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11