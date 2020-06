L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, festeggia i suoi due anni dando il via a un’iniziativa rivolta a tutti i nuovi clienti, i quali procedendo con l’acquisto di una nuova SIM ne riceveranno due in omaggio da condividere con i propri cari. Ognuno avrà la possibilità di fornire in seguito i propri dati e procedere con l’attivazione di una delle eccezionali offerte attualmente presenti in listino.

ho Mobile: ecco le offerte dedicate ai nuovi clienti!

Dopo aver ottenuto la nuova SIM è possibile scegliere una delle offerte ho Mobile presenti in listino e richiederne l’attivazione. Ognuna è rivolta a fasce di clienti create in base al gestore da cui si effettua il trasferimento del numero. Ecco, quindi, tutte le opzioni disponibili: