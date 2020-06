Euronics raccoglie all’interno dell’ultimo volantino le migliori offerte del momento, tantissimi prezzi bassi che avvicinano i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, oltre che a smartphone di ultima generazione.

L’occasione per risparmiare è reale, peccato solamente che si tratti a tutti gli effetti di una campagna promozionale riservata esclusivamente a determinati punti vendita del territorio nazionale, noi l’abbiamo trovata solo da Euronics Dimo e Tufano, limitandone quindi le possibilità d’acquisto sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Superando ad ogni modo la spesa di 199 euro circa, il consumatore potrà inoltre approfittare del finanziamento senza interessi, chiamato a Tasso Zero, grazie al quale il cliente potrà non pagare tutto subito, ma suddividere la spesa in tante piccole rate fisse mensili, con pagamento in partenza dalla mensilità di Settembre 2020.

Scoprite i codici sconto Amazon e le offerte più in voga del momento sul nostro canale Telegram.

Euronics: tantissime occasioni con il volantino

Euronics continua imperterrito nella corretta decisione di scontare più prodotti possibili, riuscendo nel contempo a comprendere tutte le fasce di mercato, parlando ad esempio del mondo degli smartphone.

Partendo dall’alto prima di tutto incrociamo Galaxy S20 e iPhone 11, due buonissimi dispositivi in vendita in entrambi i casi a circa 749 euro nella versione completamente sbrandizzata. Volendo scendere leggermente da un punto di vista qualitativo, incrociamo l’iPhone Xr, un buon compromesso, ma comunque non troppo economico, anch’esso può essere acquistato a circa 689 euro.

Le alternative non mancano, spiccano sicuramente ottime offerte applicate su Galaxy Note 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ma anche Oppo Reno 2 et similae.