Sei alla ricerca di un nuovo smartphone a meno di centocinquanta euro? Sei nel posto giusto! Oggi vorremmo suggerirti uno smartphone dal prezzo super accessibile, ma ricco dal punto di vista delle funzionalità e caratterizzato da un design unico per questa fascia di prezzo. Si chiama ELEPHONE E10 Pro e sarà disponibile a partire dal prossimo 17 luglio, ma è adesso già possibile pre-ordinarlo ad un prezzo davvero speciale.

ELEPHONE E10 Pro, caratteristiche e prezzi

Pur costando poco più di centoquindici euro, ELEPHONE E10 Pro si presenta molto bene esteticamente. Lo smartphone dispone, infatti, di un ampio schermo da 6,55 pollici FullView con un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro per la fotocamera frontale. Con cornici ridotte al minimo, ELEPHONE E10 Pro offre un rapporto schermo-corpo del 90,3% e garantisce, in questo modo, un’esperienza visiva più immersiva e coinvolgente, grazie anche al pannello LCD ad alta risoluzione.

La scocca posteriore è in vetro curvo ed offre una presa delicata e comoda. Sotto la scocca si nasconde un SoC MediaTek MT6762D con processore octa-core (Cortex-A53 * 4 1,8 GHz Cortex-A53 * 4 1,5 GHz), accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Questa configurazione rende ELEPHONE E10 Pro adatto tanto per l’uso quotidiano quanto per il gaming.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dispone di una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP ad alta definizione, accompagnato da un sensore di profondità da 2 MP, una lente Macro da 5 MP ed un obiettivo ultra-grandangolare da 13 MP (120°). Sono supportate anche modalità avanzate come l’Ultra-clear Night Mode 2.0, per realizzare scatti nitidi e dettagliati anche di notte, e funzionalità AI. La fotocamera frontale per selfie è da 13 MP e supporta i filtri Bellezza.

Completano le caratteristiche principali di ELEPHONE E10 Pro, una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida, Android 10, chip NFC per i pagamenti contactless direttamente con lo smartphone, WiFi dual-band e Bluetooth 5.0.

Questo smartphone ti ha incuriosito? Puoi pre-ordinarlo adesso per poi acquistarlo su Banggood al prezzo promozionale di 116,40 euro anziché 179 euro e godere di uno sconto del 35%.