Luglio è un mese importante per gli amanti del gaming. Infatti, durante il mese di Luglio – tra circa una settimana – assisteremo ad una sorta di battaglia social (e non solo) in vista degli annunci per i nuovi smartphone Asus ROG Phone 3 e Lenovo Legion.

Asus e Lenovo sono quindi pronti alla resa dei conti, finalmente sapremo di più dei nuovi smartphone già preannunciati tra le più importanti novità nel mondo gaming per questo 2020. Gioca sia a loro favore che a loro svantaggio anche la scelta – si presuppone quasi del tutto casuale – di annunciarli nello stesso periodo.

Per quanto riguarda Asus ROG Phone 3, sappiamo già che il dispositivo avrà l’ultimo chipset Snapdragon 865 con un massimo di 16 GB di RAM e illuminazione RGB. Le specifiche più interessanti sono quindi quelle di cui non sappiamo ancora nulla. L’azienda ha anche annunciato che Tencent Games ha introdotto delle ottimizzazioni per i suoi videogiochi.

Due nuovi smartphone ideali per gli appassionati del gaming in arrivo a luglio: Asus ROG Phone 3 e Lenovo Legion

Lenovo Legion, invece, è stato promosso con capacità di ricarica da 90 watt, due porte USB-C e una fotocamera pop-out. Anche in questo caso, ne sapremo di più di questo smartphone solo a luglio durante l’evento ufficiale, di cui non c’è ancora nessun indizio sulla probabile data. Anche la diffusione del Coronavirus ha senza dubbi influenzato la scelta di molte aziende, portando ai ritardi di alcuni eventi, annunci o arrivi sul mercato.

Fino ad ora luglio resta la scelta migliore e non c’è alcuna voce su eventuali cancellazioni, ma nel caso in cui si verificasse un episodio simile non c’è da rammaricarsi. I due smartphone gaming arriveranno entro il 2020, e anche in caso contrario la priorità è certamente quella di salvaguardare la salute dei cittadini, confidiamo quindi nelle scelte delle aziende a riguardo.