La piattaforma di e-commerce Amazon, in collaborazione con Lonely Planet, ha recentemente lanciato #VacanzeInItalia, un viaggio alla scoperta e alla riscoperta dello stivale in un tour tutto all’italiana.

Stiamo parlando di 20 itinerari, uno per regione, alla scoperta delle gemme nascoste di tutta la Penisola, delle sue mete meno conosciute e delle destinazioni più suggestive. Scopriamo insieme i dettagli.

Amazon in collaborazione con Lonely Planet ha lanciato #VacanzeInItalia

Gli itinerari ripercorrono tutte le regioni d’Italia, dai castelli della Valle D’Aosta alle ville palladiane, dal Cilento selvaggio al Barocco siciliano: ognuna di queste mete offre esperienze, sapori, profumi da esplorare in prima persona o comodamente nel comfort della propria casa grazie ad Amazon.it e alla vetrina dedicata alle eccellenze del Made in Italy.

Se volete vivere al meglio ogni percorso proposto, infatti, la guida include una selezione di prodotti Made in Italy, tra cui prelibatezze enogastronomiche da ogni regione, ma anche prodotti fatti a mano dagli artigiani italiani disponibili nella vetrina Handmade, innovazioni hi-tech sviluppate dalle startup nella vetrina Amazon Launchpad e prodotti adatti a ogni tipo di vacanza, incluse quelle con animali al seguito.

Vi ricordo che durante questa estate di road trip all’italiana, se siete genitori e preferite i viaggi in auto rispetto che quelli in aereo o con altri mezzi di trasporto, potete tutelare la sicurezza dei vostri figli usufruendo del bonus seggiolino per l’acquisto di dispositivi antiabbandono sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Non vi resta che dare un’occhiata sul sito ufficiale del colosso di Seattle per scoprire quello che più fa per voi e per il vostro piccolo.