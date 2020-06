WindTre pensa anche ai giovani riuscendo a lanciare una campagna promozionale che riserva al proprio interno un bundle invidiabile e di cui è possibile consigliare l’attivazione solamente agli under 30.

Da sempre Wind ha rivolto una propria offerta agli utenti inferiori ad un certo limite d’età, in seguito alla realizzazione del brand unico, il trend non ha subito un’inversione di tendenza, per questo motivo recentemente è comparsa la WindTre Young Summer Edition, riuscendo ad unire sia la filosofia di un tempo, con il periodo che stiamo attualmente attraversando.

Attivabile da tutti gli under 30 entro il 26 luglio 2020 (salvo proroghe non conosciute al giorno d’oggi), la promozione nasce per stupire, inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo corrispondente nell’esattezza a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; successivamente, l’utente viene posto dinnanzi ad un bivio, da una parte la versione con pagamento tramite credito residuo, dall’altra la cosiddetta easy pay, quindi pagabile tramite conto corrente bancario o carta di credito.

WindTre: la promozione è ottima

Coloro che opteranno per la prima scelta devono sapere che è previsto un bundle di 140 giga al mese (40 + 100 giga gratis) da utilizzare sotto rete telefonica 4.5G, in aggiunta a 200 SMS da inviare a tutti e minuti illimitati per telefonare ad ogni numero. Il costo fisso corrisponderà a 9,99 euro al mese per i primi 3 rinnovi, poi passerà a 11,99 euro; i 100 giga gratis si rinnoveranno fino al 20 settembre, poi verranno disattivati in automatico.

In caso contrario, quindi con la Easy Pay, il consumatore si ritroverà a pagare esattamente le stesse cifre per godere di giga illimitati, 200 SMS e minuti illimitati fino al 20 settembre. I rinnovi successivi invece vedranno aggiudicarsi 80 giga al mese, senza altre modifiche al bundle.