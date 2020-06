WhatsApp: delusione per il nuovo aggiornamento, ecco cosa è successo

Ogni volta che WhatsApp migliora, è inutile dirlo, gli utenti sono entusiasti. Questo accade semplicemente perché si tratta dell’applicazione più utilizzata in assoluto, quella che quando prendi lo smartphone di mattina utilizzi per prima. Stiamo parlando infatti di un colosso senza precedenti, il quale in giro per il mondo racchiude oltre 1 miliardo di utenti attivi. Questi numeri fanno capire quindi che c’è bisogno di continui miglioramenti, proprio per non far sì che qualcuno si stanchi delle solite cose.

WhatsApp è infatti un’applicazione che basa molte delle sue fortune sugli aggiornamenti riportati. Gli ultimi anni hanno dimostrato che l’applicazione colorata di verde ha assunto un certo dinamismo, modificando diversi dei suoi aspetti principali. Stando a quanto riportato, prossima mente dovrebbero arrivare degli aggiornamenti epocali, anche se per adesso gli utenti sono molto delusi.

WhatsApp, gli utenti aspettavano un aggiornamento che però non è arrivato scatenando molta delusione

Per diversi giorni le indiscrezioni hanno fatto salire a galla diversi nuovi aspetti di quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti prossimi di WhatsApp. Il pubblico è andato dunque in fibrillazione, aspettando nuovi update che avrebbero migliorato nettamente l’applicazione in maniera visibile. Quello che però è arrivato proprio nei giorni scorsi è stato un aggiornamento che non ho fatto altro che risolvere i problemi interni alla piattaforma.

Questa sorta di ritardo nel rilasciare i nuovi aggiornamenti previsti, ha mandato le persone su tutte le furie. In molti sono infatti estremamente delusi, ma bisognerà semplicemente aspettare qualche settimana in più per vedere cose che da sempre il pubblico desidera.