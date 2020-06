Vodafone Special 20 è la nuova promozione dell’operatore telefonico in red che prevede la possibilità di ricevere altri 50 giga completamente gratis da poter poi utilizzare a piacimento sia in Italia che in tutti paesi dell’Unione Europea.

Ad affiancare una Special 50 Digital Edition assolutamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori, ecco arrivare un’altra operator attack tramite la quale il cliente riuscirà a raggiungere a tutti gli effetti un bundle quasi invidiabile. La Vodafone Special 20 + 50 giga è davvero incredibile, attivabile in esclusiva dagli uscenti da Iliad, Fastweb e MVNO (escludendo però LycaMobile, Very Mobile, Kena Mobile e Tiscali Mobile), prevede il pagamento di un canone fisso di 9,99 euro al mese tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

Con la promozione sarà necessario aggiungere anche il servizio Ricarica Automatica, garantendo altresì il mantenimento dello stesso identico prezzo per i 24 mesi successivi alla data di attivazione. Inizialmente non viene richiesto un versamento particolarmente importante, se non corrispondente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone con la promozione da 70 giga

La promozione è superlativa prima di tutto per bundle effettivamente incluso al suo interno, sono difatti presenti ben 70 giga di traffico dati al mese da utilizzare sia in Italia che all’estero, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare ad ogni numero e 1000 SMS da poter inviare a chiunque si desideri.

I 50 giga sono aggiuntivi alla Vodafone Special 20, pertanto verrà ricevuto un messaggio di attivazione della promo gratuita, con rinnovo su base mensile fino al mantenimento della suddetta. Non è previsto un vincolo contrattuale di durata.