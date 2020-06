Saranno sempre più convenienti per le settimane a venire le offerte di TIM messe a disposizione del grande pubblico. Il provider di telefonia, come suo solito, tende ad aumentare le iniziative low cost nel corso dell’estate. Già in questi giorni è possibile approfittare di una promozione rivisitata ed ancora più conveniente.

TIM, l’iniziativa da 9,99 euro per il pubblico degli under 30

Il gruppo commerciale di TIM ha modificato la sua classica offerta Young, con una versione del tutto nuova chiamata Young Student Edition.

Le soglie di consumo previste nel nuovo bundle prevedono minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili sparsi sul suolo nazionale, a cui si aggiungono anche 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo dell’iniziativa è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni. Il costo però è riservato solo agli utenti che sceglieranno il pagamento con il metodo della Ricarica Automatica. In aggiunta alla quota mensile, sarò necessario garantire una quota una tantum di 12 euro per l’attivazione.

Gli utenti di TIM che sceglieranno la Young Student Edition avranno a loro disposizione anche importanti servizi aggiuntivi. I clienti, infatti, potranno servizi e piattaforme di eLearning senza preoccuparsi del consumo dei Giga. La connessione sarà quindi illimitata ed a costo zero per applicazioni come Zoom, Skype, Microsoft Teams e Google ClassRooms. Sempre con questa variante della TIM Young si potrà usufruire di sei mesi gratuiti per la sottoscrizione Platinum a TIMmusic.

L’offerta di TIM, in questa sua veste, si rivolge ai clienti con età inferiore ai 25 anni. L’attivazione può essere effettuata sia online che in negozio.