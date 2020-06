Queste ultime settimane caratterizzate dall’emergenza sanitaria hanno un po’ modificato la proposta commerciale di TIM. Il provider italiano continua ad investire importanti risorse per le sue promozioni legate al mondo della telefonia, sia fissa che mobile. Tuttavia, però, un ruolo ed uno spazio sempre maggiore è dato alle iniziative per l’intrattenimento televisivo.

TIM e la nuova offerta con Netflix: ecco un pacchetto da attivare subito

Da poche settimane il provider ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti una nuova iniziativa chiamata Mondo Netflix. La proposta è dedicata agli abbonati che vogliono attivare un nuovo ticket di visione con TIMvision.

Il pacchetto di Mondo Netflix prevede nell’ordine accesso illimitato a tutta la galleria di Netflix, disponibilità totale delle serie tv e dei film di TIMvision più dotazione dell’appostito decoder TIMvision Box. Grande vantaggio c’è per il costo finale: per tutti questi contenuti, infatti, gli abbonati dovranno pagare una quota fissa di 12,99 euro. A conti fatti, quindi, con tale promozione Netflix sarà disponibile a costi dimezzati.

L’iniziativa Mondo Netflix sarà disponibile per tutti gli abbonati e per tutti gli interessati, a partire dal prossimo 31 Luglio. Come indicato dal gestore, l’attivazione può avvenire online o anche in uno dei negozi ufficiali del gestore.

Non è questa l’unica grande offerta dell’estate legata al mondo della tv in casa TIM. Il provider, infatti, garantisce un’ulteriore promozione chiamata Mondo Sport. In vista del ritorno della Serie A e di altre competizioni sportive, al solo prezzo di 29,99 euro gli abbonati avranno libero accesso alle grandi esclusive calcistiche e sportive di Sky.