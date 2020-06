I canali di Sky hanno ritrovato la loro programmazione attuale, con il ritorno della Serie A e dei principali campionati stranieri. L’estate sarà ricca di grandi appuntamenti per i tifosi, considerando che a partire da Agosto ci sarà poi spazio per Champions League, Formula 1 ed NBA.

Sky, le grandi promozioni pensate appositamente per tutti gli abbonati

La programmazione dei prossimi mesi è sicuramente una sicurezza per tutti gli abbonati fedeli di Sky. La piattaforma satellitare però vuol premiare ancora con più novità tutti i clienti che nel corso di questi mesi non hanno disdetto il loro contratto. Per gli utenti storici ci sono ora a disposizione due iniziative da non perdere.

La prima promozione è relativa a Sky Q. I clienti storici che scelgono di acquistare il decoder di nuova generazione avranno diritto ad un prezzo dimezzato di 49 euro, anziché i 99 euro di listino. L’iniziativa è dedicata agli abbonati con contratto attivo da più di sei anni e con iscrizione al programma Extra.

La disponibilità di Sky Q consente agli abbonati di avvalersi di importanti funzioni aggiuntive. Oltre alla visione dei principali eventi con la tecnologia del 4K, gli utenti potranno anche accedere direttamente con il decoder ad app come Netflix, Spotify e DAZN.

Per gli appassionati di Cinema e Serie tv, l’occasione migliore è rappresentata Intrattenimento Plus. Sempre i clienti più fedeli di Sky potranno acquistare questo nuovo pacchetto di visione che al costo di 6,99 euro garantisce l’attivazione di account Netflix con accesso a tutto il catalogo della tv streaming.