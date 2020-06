Se nel periodo del lockdown vi siete appassionati alle tantissime serie televisive presenti su Netflix, sicuramente ora siete interessati a scoprire nel dettaglio quando compariranno le nuove stagioni delle più amate, tra cui troviamo appunto Peaky Blinders, After Life e Sex Education.

Le notizie trapelate in rete, lo diciamo subito, non sono beneaguranti, tranne che nel caso di Peaky Blinders, le riprese della sesta stagione erano state interrotte, lasciando quindi tutto in sospeso ed impedendo ai produttori l’inizio della fase di montaggio.

Proprio in questi giorni il Governo inglese ha dato il via libera alle riprese, permettendo quindi il ritorno sul set, con l’obbligo di mantenimento delle distanze, a tutti gli effetti Cillian Murphy ha rivelato nel corso di un’intervista che gli attori si mantengono a 2 metri di distanza gli uni dagli altri. Non sappiamo ovviamente quando tornerà disponibile su Netflix, ma siamo positivi, intanto qualcosa si sta muovendo.

Peaky Blinders, Sex Education e After Life: lo stato delle serie

Per quanto riguarda Sex Education, uno dei produttori ha risposto su Twitter ad un fan, annunciando che, molto probabilmente, le riprese ricominceranno nel corso del mese di Agosto, senza naturalmente avere l’assoluta certezza che questo possa effettivamente accadere.

After Life è ancora molto lontano dal ritorno sul set, la terza stagione arriverà sui teleschermi il prossimo anno, ancora oggi però nessuno ha effettivamente confermato l’inizio delle riprese.

Questi sono tutti gli aggiornamenti attualmente disponibili in rete, un misto di indiscrezioni e di notizie ufficiose, ma mai ufficialmente confermate dai diretti interessati.