Samsung sta facendo attualmente i conti con un problema che sembra si stia diffondendo sempre di più. Si tratta dei display che tendono a una colorazione verde, un inconveniente che ogni tanto compare sui nuovi modelli. L’ultima volta è stato visto sui Galaxy S20 e per questo era stato rilasciato un aggiornamento che ha corretto il tutto. Adesso, il problema si è diffuso a molti altri modelli diversi.

Cercando online si trovano discussioni diverse in merito al problema in questione. Molti utenti stanno sperimentando la colorazione verde sui loro modelli, alcuni di questi anche vecchi di generazioni. Tra i dispositivi segnalati ci sono i Galaxy Note 8, Galaxy Note 9 e Galaxy Note 10 Lite.

Cos’hanno in comune tutti questi dispositivi oltre a fare parte della stessa serie? Apparentemente la recente patch di sicurezza di giungo 2020 che ha colpito anche i Galaxy S10 Lite. Il problema in sé compare quando la luminosità dei dispositivi si trova impostata sotto una certa soglia. Per sistemarlo basta alzarla, ma non sempre fa comodo, come di notte.

Samsung e i display verdi

Ci sono due punti fermi intorno a questo problema. Uno riguarda il fatto che si tratta di un problema di software e non di hardware quindi ci vuole poco per sistemarlo. A meno che non si tratta del frutto di un danno fisico, in tempi brevi il tutto viene sempre risolto. Altro punto riguarda la percentuale di dispositivi coinvolti. Sebbene ci siano diverse segnalazioni, fine per imbattersi nel problema risulta essere veramente raro. In sostanza, bisogna essere veramente sfortunati.