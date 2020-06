OnePlus si adegua al mercato della telefonia mobile decidendo di lanciare una nuova serie di smartphone economici. Forte segnale alla concorrenza, ma sopratutto punto di svolta che ci permetterà di capire il motivo che ha spinto l’azienda a proporre un prezzo particolarmente elevato per l’ultimo OnePlus 8.

Da tempo si parlava infatti del lancio di OnePlus Z, un medio-gamma dalle ottime prestazioni, comunque probabilmente in vendita ad un prezzo effettivo che non supererà i 500 euro. Dopo tanti rumors e indiscrezioni, finalmente Pete Lau, il CEO di OnePlus, ha finalmente svelato l’arcano mistero.

A breve l’azienda lancerà sul mercato una nuova serie di smartphone economici, con prezzi ancora più aggressivi di quanto stiamo vedendo nel periodo corrente, o abbiamo osservato in passato con i vari OnePlus 7 e 7T.

OnePlus: finalmente una serie di smartphone economici

Dal post pubblicato sul blog ufficiale, apprendiamo la decisione dell’azienda di commercializzare i suddetti sia sul mercato Indiano che quello Europeo, quindi non temete, i nuovi OnePlus arriveranno anche da noi (poi verrà resi disponibili negli Stati Uniti).

Ovviamente al giorno d’oggi non sono state rese note informazioni ufficiali in merito a specifiche tecniche o quant’altro, possiamo solamente dirvi che si tratterà a tutti gli effetti di una serie vera e propria, non di un singolo dispositivo.

Un’ultima cosa, Pete Lau ha comunque fatto sapere che, per restare sempre aggiornati in merito ai futuri nuovi OnePlus, dovete seguire il profilo Instagram ufficiale dell’azienda (appena creato), il suo nome OnePlusLiteZThing, vi potrà aiutare a non perdere nemmeno una novità.