Ormai è ufficiale l’intelligenza è nottambula e maleducata, oltre che ovviante disordinata. Sono tanti gli studi che cercano di tracciare le linee guide per identificare l’intelligenza da parametri caratteriali. Tra i parametri presi in considerazione quello dell’ordine; stando a gli studi dell’Università del Minnesota chi tende ad essere più disordinato è anche tendenzialmente più creativo.

Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti all’esperimento di elaborare idee in merito ad uno specifico progetto. I due gruppi formati, uno posto in una stanza ben in ordine e l’altro invece una disordinata, hanno si risposto con lo stesso numero di risposte ma i partecipanti della stanza disordinata hanno evidenziato una qualità maggiore soprattutto per l’originalità.

Intelligenza, volgarità e nottambulismo

Un’altro studio sulle competenze linguistiche, condotto sta volta presso il Massachusetts Collegge of Liberal Art del Marits College. La ricerca consisteva nel far scrivere ai partecipanti un elenco con tutte le parole volgari che riuscissero a ricordare; alla fine della ricerca è stato incredibilmente dimostrato come chi conosce più parole volgari abbia anche una maggiore conoscenza linguistica generale.

La ricerca della London School of Economics, portata avanti da Satoshi Kanazawa, studia le caratteristiche psicologiche di chi di solito fa le ore piccole. I risultati della sua ricerca dimostrerebbero come chi sta sveglio fino a tardi o più generalmente vive una vita da nottambulo abbia un’intelligenza maggiore alla media. Il motivo starebbe nella maggiore capacita di adattarsi degli individui nottambuli. Insomma una rivincita per tutti quelli che vanno a aletto tardi, sono volgari e disordinati: signori siete dei geni!