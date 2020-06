Si è appena concluso il “Power your Life, Live with HONOR”, l’evento Honor nel corso del quale l’azienda ha presentato non poche novità. Oltre ad HONOR 9A, un nuovo smartphone economico dotato di Huawei Mobile Services e AppGallery, il colosso cinese ha presentato i nuovi auricolari senza fili HONOR CHOICE True Wireless Earbuds.

Dal design ricercato e dalla batteria a lunga durata, che riesce a garantire un’autonomia di ventiquattro ore, questi nuovi auricolari sono dotati di un altoparlante a diaframma composito da 7 mm, garantendo una buona qualità del suono ed una efficace riduzione del rumore ambientale.

Novità per HONOR MagicWatch 2 e HONOR MagicEarbuds

Oltre ciò, HONOR ha annunciato una serie di aggiornamenti per alcuni suoi prodotti, ovvero per HONOR MagicEarbuds e HONOR MagicWatch 2. Quanto a quest’ultimo, l’orologio si prepara a ricevere ben ottantacinque nuove modalità sport relative a sei categorie (estremo, tempo libero, fitness, acquatica, giochi con la palla e sport invernali). Le attività includono, tra le tante opzioni disponibili, anche la street dance, il parkour, arrampicata su roccia, yoga, danza e boxe. Per tutte queste attività, HONOR MagicWatch 2 registrerà oltre 194 tipi di dati come durata, calorie bruciate e frequenza cardiaca.

Per quanto riguarda le MagicEarbuds, invece, queste riceveranno la nuova modalità Awareness Mode che permette di non restare in contatto con il mondo circostante senza però rimuovere gli auricolari.

Sconti esclusivi per i membri VIP HONOR

Infine, ma non meno importante, HONOR ha annunciato numerose novità che riguardano l’acquisto dei suoi prodotti, tra cui la possibilità di acquistare un prodotto a rate con finanziamento su HiHonor. Chi, entro il 1° luglio, diventerà membro VIP di HONOR potrà poi beneficiare di alcuni vantaggi esclusivi come:

per i prodotti selezionati Un abbonamento Huawei Music gratuito di 1 mese, 15 GB di abbonamento Huawei Cloud di 1 anno e 3 buoni per il noleggio di film su Huawei Video per tutti gli utenti di smartphone HONOR.

Alcune delle offerte attive per gli utenti VIP sono le seguenti:

HONOR 20 lite : €299,90 al prezzo di 179,99€, HONOR 20 Lite + un accessorio a scelta

: al prezzo di 179,99€, HONOR 20 Lite + un accessorio a scelta HONOR 10 lite : € 239,90 al prezzo di 139,90€

€ al prezzo di 139,90€ HONOR 20: €299,90 al prezzo di 279,90€, HONOR 20 + un accessorio a scelta

al prezzo di 279,90€, HONOR 20 + un accessorio a scelta HONOR 20Pro: €399,90 al prezzo di 369,90€, HONOR 20 Pro + un accessorio a scelta

al prezzo di 369,90€, HONOR 20 Pro + un accessorio a scelta HONOR 9XPro (con Huawei App Gallery): € 249,90 al prezzo di €229,90, HONOR 9XPro + un accessorio a scelta

al prezzo di €229,90, HONOR 9XPro + un accessorio a scelta HONOR Magic Watch (nero 46mm) €179,90 al prezzo di 159,90€, HONOR MagicWatch 2 + un accessorio a scelta

al prezzo di 159,90€, HONOR MagicWatch 2 + un accessorio a scelta HONOR Magic Watch (pelle 46 mm) €199,90 al prezzo di 179,90€, HONOR MagicWatch 2 + un accessorio a scelta

al prezzo di 179,90€, HONOR MagicWatch 2 + un accessorio a scelta HONOR Magic Watch (42mm) €169,90 al prezzo di 159,90€, HONOR MagicWatch 2 + un accessorio a scelta

Per conoscere tutte le offerte, consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dedicata.