HiSense ha annunciato la disponibilità in Italia di una nuova serie di prodotti per la casa. A partire dai nuovi frigoriferi della gamma PureFlat, pensata per chi desidera ridurre al minimo gli ingombri senza però rinunciare alla qualità e all’eleganza. Sobri, eleganti, moderni, i nuovi frigoriferi si caratterizzano per il design completamente piatto e maniglie incassate.

I frigoriferi della gamma PureFlat sono dotati di uno schermo touch, un sistema di raffreddamento e congelamento rapido ed una serie di tecnologie e funzionalità all’avanguardia, come il My Fresh Choice, che consiste in un’area convertibile la cui temperatura può essere personalizzata in basse alle proprie esigenze, passando da freezer a frigo quando ce n’è bisogno. Con l’app HiSmart Life, poi, è possibile controllare ed impostare la temperatura del frigorifero a distanza, anche con la propria voce, grazie al supporto ad Amazon Alexa.

I frigoriferi PureFlat sono già disponibili in Italia e si compone di due modelli combinati, RB605N4WF2 e RB605N4WC2, proposti rispettivamente a 999 e 899 euro. A questi si aggiungono i tre modelli French Door, due dei quali (RF540N4WF1 e RF540N4SBF2) con un prezzo di listino di 1.099 euro e il terzo (RF540N4SBI2) di 999 euro. Infine, i quattro frigoriferi Cross Door: RQ563N4SWF1 eRQ563N4SF2 costano 1.099 euro, RQ563N4SI2 è proposto a 999 euro e RQ563N4AI1 a 899 euro.

Cantine

HiSense ha anche presentato la sua prima linea di cantine vino. La gamma si compone di un modello da 32 bottiglie e di uno da 59 bottiglie. Entrambi i modelli presentano un design elegante e raffinato, grazie al portabottiglie in legno e al display frontale integrato attraverso il quale è possibile controllare la temperatura e l’illuminazione.

Le cantine vinosono in vendita a un prezzo al pubblico di 399 euro per la versione RW30D4AJ0 da 32 bottiglie e di 699 euro per il modello RW59D4AJ0da 59 bottiglie.

Lavatrici

E ancora, HiSense ha presentato le nuove lavatrici della gamma Essential ed Advanced. Entrambe le linee implementano la tecnologia IonTech, che sfrutta la potenza degli ioni per rimuovere lo sporco e le impurità senza l’aggiunta di sostanze chimiche; ed il programma a vapore che immette un getto di vapore aggiuntivo alla fine del ciclo di lavaggio per ridurre le pieghe ed eliminare batteri ed odori.

I modelli della gamma Advanced, in aggiunta a queste tecnologie, dispongono anche di DoseAid, una particolare funzionalità che analizza il carico e suggerisce il dosaggio di detersivo da utilizzare, così da evitare gli sprechi.