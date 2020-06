HiSense ha annunciato che presto, i televisori presentati in anteprima al Consumer Electronic Show di Las Vegas di quest’anno, sono disponibili in Italia. Parliamo dei nuovi televisori della serie ULED U8 e U7 e Ultra HD 4K A75, A73 e A71.

Il modello di punta della serie è U8, che dispone delle tecnologie più avanzate: un pannello 4K ULED con Quantum Dot, che assicura una resa cromatica immersiva e realistica; il processore Hi-View, che garantisce un aumento del 34% delle prestazioni rispetto al modello precedente; e tecnologia Full Array Local Dimming, che controlla la luminosa per ciascuna area, offrendo un’esperienza visiva dinamica. La serie U8 è inoltre dotata di impianto JBL con soundbar frontale integrata e protocolli sonori DOLBY ATMOS, per un suono a 360°.

Le tre serie UHD A75, A73, A7 offrono anch’esse un’altissima qualità dell’immagine, grazie al supporto all’HDR e all’Upscaler Ultra HD. A bordo dei nuovi televisori HiSense vi è il sistema operativo VIDAA U 4.0, che offre l’accesso a diverse funzioni e contenuti sia locali che globali. L’esperienza utente viene arricchita dal nuovo telecomando dotato di pulsanti specifici per accedere facilmente e velocemente a determinate applicazioni e servizi, come Netflix, YouTube, Chili, TimVision e Rai Play. I televisori supportano anche Amazon Alexa, per cui è possibile controllarli attraverso pratici comandi vocali.

I nuovi televisori Hisense sono già sul mercato, disponibili in queste configurazioni:

ULED:

U8 65” – 1499 euro

U8 55” – 999 euro

U7 65” – 1199 euro

U7 55” – 899 euro

UHD:

A75 – a partire da 499 euro

A73 – a partire da 449 euro

A71 – a partire da 379 euro

HiSense Laser TV 100L5F trasforma la tua casa in un Cinema con schermo da 100 pollici

Oltre ciò, HiSense ha presentato il nuovo Laser TV 100L5F, che può offrire un’area di proiezione fino a 100 pollici. Rispetto ai proiettori tradizionali, questo prodotto utilizza un’ottica a tiro corto e non necessita, dunque, di essere fissato alla parete, al soffitto o comunque a diversi metri di lontananza per poter raggiungere le dimensioni desiderate. Basta posizionarlo a 19 centimetri dalla parete per ottenere una dimensione di 100 pollici.

Anche in questo caso si tratta di un prodotto ottimizzato per offrire la migliore qualità d’immagine in assoluto e un’esperienza utente straordinaria, con immagini mozzafiato ed un suono immersivo. Il dispositivo integra, infatti, un potente speaker da 30 watt e supporta lo standard DOLBY ATMOS. HiSense Laser TV 100L5F è dotato, poi, di piattaforma VIDAA e non necessita di alcun dispositivo esterno per poter funzionare: include già la smart TV ed il digitale terrestre T2. HiSense Laser TV100L5F sarà disponibile da giugno al prezzo al pubblico di 3.999 euro, con l’aggiunta dello schermo il prezzo è di 5.999 euro.