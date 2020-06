Expert fa sognare gli utenti con il lancio di un volantino che appare essere sicuramente in grado di soddisfare la maggior parte delle richieste del momento, proponendo infatti tantissimi prezzi bassi che aiuteranno a risparmiare su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale attuale risulta essere disponibile sia nei punti vendita in Italia, che comunque direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo secondo caso ad ogni modo le spese di spedizione sono da aggiungersi al prezzo che troverete elencato (indipendentemente dalla cifra spesa).

Volantino Expert: le offerte sono decisamente invitanti

Il volantino Expert nasconde al proprio interno offerte decisamente invitanti alla portata di ogni consumatore, il top di gamma da prendere assolutamente in considerazione appare essere il Motorola Edge, uno smartphone che promette prestazioni da capogiro ad un prezzo non particolarmente elevato, corrispondente nell’esattezza a 699 euro (per la versione no brand).

L’altro must-have, ma in vendita a soli 399 euro, è sicuramente il nuovissimo Xiaomi Mi 10 Lite, smartphone del prezzo ridottissimo per la qualità generale offerta.

Il volantino Expert ovviamente non si limita ai due suddetti modelli, ma estende le proprie grinfie anche verso soluzioni differenti tra loro, da un lato troviamo Galaxy A71, raggiungibile a 399 euro, passando anche per Galaxy Note 10 Lite, disponibile a 499 euro, per finire con un ottimo Xiaomi Redmi Note 9, in vendita a soli 229 euro.

