Esselunga stupisce Unieuro lanciando il volantino Speciale Multimediale, gli utenti si ritrovano a poter accedere a tantissimi prezzi bassi che aiuteranno a spendere il meno possibile sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo risulta essere attiva in tutti i punti vendita, ma non sul sito ufficiale; è importante ricordare, sopratutto quando parliamo di Esselunga, che in nessun caso l’utente può accedere agli stessi identici sconti online, sarà sempre necessario recarsi personalmente in negozio.

Volantino Esselunga: quando il risparmio è sempre di casa

Il volantino Esselunga riparte da uno dei must have assoluti del 2020, il Samsung Galaxy S20, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, assolutamente in grado di stupire per la sua qualità generale ad un prezzo oggi in parte più accessibile, 748 euro per la versione no brand.

L’utente che vorrà acquistare uno smartphone, ad ogni modo, lo potrà fare anche avvicinandosi a modelli decisamente meno costosi, non dimentichiamo infatti la presenza di tanti prodotti in vendita a poco meno di 300 euro; tra questi troviamo Huawei P30 Lite, Galaxy A51, Huawei Y7 2018, Xiaomi Redmi 8 e 7A.

La campagna promozionale lanciata da Esselunga cerca ad ogni modo di coprire più categorie merceologiche possibili, per questo motivo sfogliando le pagine che trovate qui sotto potrete scovare anche tante altre piccole occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Ricordate, ad ogni modo, le limitazioni discusse in fase di apertura del nostro articolo.