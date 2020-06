L’utilizzo delle carte di credito ha visto una crescita esponenziale grazie a tecnologie innovative che hanno persino portato delle migliorie all’interno di questo mondo. Utili, dunque, per effettuare acquisti nella vita quotidiana e reale, ma anche online, tali strumenti si posizionano come uno dei mezzi di pagamento più diffusi al mondo. In ogni caso, le insidie del mondo non conoscono un limite e proprio per tale motivo vi sono dei lati positivi e degli svantaggi nelle carte di credito, come d’altronde anche per le altre forme di pagamento: scopriamo insieme i dettagli.

Carte di credito: tra i vantaggi e gli svantaggi di questi strumenti

Costitute da semplici card plastificate, le carte di credito rappresentano uno dei maggiori strumenti che il sistema bancario mette a disposizione della sua clientela. Caratterizzate per avere sul fronte le indicazioni del suo titolare, il numero identificativo, la scadenza e sul retro il codice CVC formato da 3 cifre, tali carte vedono il loro funzionamento grazie all’implementazione di un microchip e di una banda magnetica.

Tra i vantaggi assoluti di queste card vi è, senza ombra di dubbio, la possibilità di effettuare acquisti sia in loco che online grazie ai vari mezzi conosciuti da tutti; una volta effettuati quest’ultimi, gli addebiti non avverranno in maniera istantanea ma bensì in un secondo momento che va dai 15 ai non oltre 30 giorni successivi in base al proprio contratto. Poter spendere una cifra di cui in quel momento non si dispone, dunque, può risultare vitale per diverse persone.

Come ogni carta, in ogni caso, anche questa di credito ha dei limiti che vengono fissati dal contratto tra il titolare e l’istituto bancario. Questo aspetto, a nostro avviso, non può essere classificato come un vantaggio e neanche come uno svantaggio essendo comune ad altri contratti.

Tra gli svantaggi delle carte di credito, invece, troviamo le commissioni a cui si deve sottostare in caso di prelievo da sportello ATM, il rischio che le stesse possono essere clonate e quindi oggetto di frode per concludere, infine, con la necessità di tenere a mente quali spese si fanno: strisciare la carta potrebbe diventare pericoloso.

Gli svantaggi,