Sembrano due argomenti molto diversi tra loro ma bollo auto e canone RAI hanno un punto in comune. Sono delle tasse, le più odiate di sempre dai contribuenti italiani. Sembra che la corsa all’azzeramento segua la scia delle bufale che prosperano online in questo periodo.

Molti hanno riferito di una totale abolizione incondizionata ma le ultime ipotesi vengono scardinate una volta per tutte dalle nuove importanti novità. La verità sta nel mezzo con i clienti che scoprono che esiste un metodo alternativo per non pagare. Ecco come fare.

Bollo Auto: come non pagarlo insieme al canone RAI

Partiamo con il dire che non c’è possibilità di evitare il bollo auto ad oltranza. Agli ultimi aumenti dovuti alle commissioni PagoPA si contrappongono le ipotesi di congelamento delle imposte per le auto elettriche. Alcune amministrazioni regionali locali, infatti, hanno avanzato il progetto di blocco dei pagamenti da 3 a 5 anni per i veicoli ecologici di nuova generazione. Per gli altri, limitatamente al periodo dell’emergenza sanitaria, si è disposto un mero rinvio dei pagamenti senza alcune possibilità di un veto assoluto all’imposta.

Diverso, invece, il contesto dell’abbonamento televisivo che tra trucchi e procedure ufficiali è possibile evitare una volta per tutte. Alcuni passano a dongle USB ed antenna da collegare a PC con collegamento in mirroring su schermo più ampio. Altri, invece, si rifanno alla procedura indicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove il rispetto dei seguenti requisiti sblocca l’azione del modello F24 a garanzia di un addio incondizionato alla tassa. In particolare occorre avere:

75 anni di età compiuti

meno di 7.500 euro di reddito ISEE dichiarato all’atto della presentazione della domanda

Soddisfatti tali requisiti si può presentare istanza manualmente, visto che la procedura non è gestita in maniera automatica dal sistema. Le stesse condizioni possono valere anche per cittadini che dichiarano il mancato possesso di TV o per militari stranieri e personalità diplomatiche. In tutti gli altri casi occorre pagare.