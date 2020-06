Dallo scorso 22 giugno 2020 fino alla giornata di domenica 28 giugno 2020 la piattaforma di e-commerce Amazon proporrà sul proprio marketplace degli ottimi sconti su tantissimi capi di moda.

Stiamo parlando della settimana della “Fashion Week“, molto attesa tutti gli anni dalla maggior parte degli utenti, una sorta di “assaggio” del Prime Day. Vi ricordo che quest’anno ci sono molte ipotesi sulla data ufficiale di quest’ultimo.

Amazon: è partita ufficialmente la Fashion Week

Le offerte moda proposte sono in molti casi piuttosto interessanti e si riferiscono principalmente ai top brand della moda per uomo e donna, senza dimenticare l’intimo. Durante questa settimana potrete quindi acquistare capi firmati a prezzi scontati, talmente scontati da arrivare a pagarli come capi non di marca. Per esempio la piattaforma sta proponendo uno sconto del 30% su Levi’s Uomo e Donna, uno sconto sempre del 30% sul marchio Puma.

E ancora, Fino al 30% di sconto su Tommy Hilfiger e Calvin Klein, il 30% di sconto proposto anche per la linea Boss Uomo, potrete trovare gli zaini Eastpak, che non passano mai di moda, in promozione. Stessa cosa per alcuni accessori firmati Vans. Passiamo alla parte più interessante, la piattaforma, fino a domenica 28 giugno 2020 proporrà anche alcuni modelli di orologi firmati Michael Kors con uno sconto fino al 50%.

Essendo appena iniziata l’estate non potevano mancare i costumi, sono infatti proposti costumi ed intimo della nota azienda Yamamay con uno sconto del 50%. Che dire, non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale della piattaforma per scoprire nel dettaglio tutti gli sconti previsti durante questa settimana.