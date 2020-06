Con il ritorno della Serie A e con le partite che, sino ad ordine contrario da parte delle autorità, si svolgeranno a porte chiuse, i tifosi per seguire la loro squadra del cuore devono fare affidamento ad un piano di abbonamento per Sky. Solo attraverso la pay tv – ed in parte anche attraverso DAZN – ci potrà essere copertura completa del campionato.

Sky, la nuova offerta digitale terrestre per Sport e Calcio

In vista di quella che sarà una lunga maratona di calcio ed anche di sport (con il ritorno sugli schermi di Formula 1 ed NBA), Sky mette a disposizione dei possibili nuovi abbonati una vantaggiosa iniziativa. Da tempo la piattaforma satellitare è attiva anche nel campo del digitale terrestre. Proprio a questo settore è rivolta l’iniziativa di cui vi parliamo.

In alternativa al consueto piano d’abbonamento satellitare, sarà possibile accedere a tutti i canali Sport e Calcio di Sky (ed alle relative esclusive) senza decoder, senza parabola e soprattutto con un costo ridotto. Gli utenti che scelgono la promozione digitale terrestre, infatti, pagheranno soltanto 34,90 euro ogni trenta giorni. Il prezzo sarà bloccato per un totale di dodici mesi. L’offerta è valida anche per tutti coloro che già sono clienti Sky e che desiderano modificare il loro piano.

Oltre ai contenuti già citati, chi sceglie tale iniziativa avrà anche a disposizione il servizio Sky Go, per guardare tutti gli eventi in streaming ed in mobilità attraverso il proprio smartphone o il proprio tablet. L’iniziativa è disponibile per un arco di tempo limitato.