Le radiazioni continuano ad essere le protagoniste principali di numerose notizie che circolano in rete e tantissimi consumatori continuano ad essere preoccupati perché ad oggi non si conosce la loro pericolosità nonostante i numerosi studi scientifici condotti. Purtroppo varie notizie circolano in rete soltanto per creare confusione e allarmismi inutili, ma un gruppo di ricercatori ha consigliato di affidarsi al valore SAR in assenza di risultati scientifici concreti.

Le varie aziende telefoniche, infatti, quando sviluppano un nuovo modello di smartphone sono obbligati a presentarlo all’Ufficio Federale Tedesco per la protezione delle Radiazioni prima di immetterlo sul mercato perché tale ente ha il compito di controllare, appunto, il valore SAR. E’ l’acronimo di Specific Absorption Rate ovvero Tasso di assorbimento specifico, ed è un valore che indica la misura espressa in percentuale di energia elettromagnetica che il corpo umano assorbe quando è esposto ad un determinato campo elettromagnetico come, in questo caso, uno specifico modello di smartphone.

L’Ufficio Federale Tedesco ha il compito di controllare ogni smartphone per calcolare il valore SAR e trascriverlo in una lista ufficiale. Statista è una nota testata giornalistica tedesca che è riuscita ad impossessarsi dei dati ufficiali e li ha pubblicati così da far scoprire ai suoi lettori quali sono gli smartphone definiti potenzialmente pericolosi perché hanno un valore SAR alto.

Smartphone e radiazioni pericolose: ecco quali sono i modelli potenzialmente pericolosi

I modelli di smartphone definiti potenzialmente pericolosi sono i seguenti: