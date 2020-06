Pokémon Go è uno dei giochi più amati in questi ultimi anni e gli utenti possono catturare i loro pokémon e sfidare i loro avversari tramite il download gratuito dell’applicazione disponibile su Android e Apple. Gli sviluppatori sono continuamente al lavoro per introdurre dei nuovi community, delle nuove sfide e dei nuovi aggiornamenti per rinnovare il videogame così da non renderlo uno dei tanti videogame monotoni.

A tal proposito, il gruppo di sviluppatori di Niantic Labs, società ideatrice del videogame, hanno confermato l’arrivo di un nuovo aggiornamento non solo per risolvere alcuni problemi di bug e migliorare le prestazioni, ma per introdurre delle fantastiche novità.

Pokémon Go in aggiornamento: ecco quali sono le novità in arrivo

L’idea degli sviluppatori è quella di introdurre degli incontri quotidiani garantiti e dei pacchi quotidiani gratuiti così da incentivare i players ad entrare sull’applicazione ogni giorno e iniziare a giocare.

Ogni ventiquattro ore i players possono entrare sull’applicazione per riscuotere le ricompense riscattate dai pacchi gratuiti previsti con il nuovo upload. In particolare, gli sviluppatori dichiarano: “Presto alcuni Allenatori troveranno nel Negozio un pacco gratuito quotidiano pieno di oggetti. Se sarete selezionati per il test, quando il pacco gratuito quotidiano sarà disponibile, apparirà una notifica sull’icona del Negozio. Per ottenerlo, vi basterà accedere e ritirare il pacco nella sezione Gratis“. Con ogni pacco sarà possibile riscuotere sempre un oggetto differente e secondo alcuni rumors potrebbero esserci anche dei nuovi adesivi da inviare agli amici.

Gli sviluppatori aggiungono: “A breve, un piccolo gruppo di Allenatori riceverà una visita speciale dal Professor Willow. Se siete parte di questo gruppo, il professore vi svelerà che è al lavoro per creare un tipo speciale di aroma”.