Le serie TV si fanno amare a grande voce dai loro telespettatori, i quali rimangono ammaliati in modo particolare e vogliosi di avere sempre nuovi episodi alla portata di mano. Il colosso dello streaming, Netflix, conosce molto bene questo piccolo dettaglio visto che le sue produzioni originali si classificano come tra le serie TV più in voga, nonostante al momento l’attesa per tre titoli sembra essere particolarmente lunga.

Attendere le nuove stagioni, infatti, può diventare complicato soprattutto quando per la loro realizzazione occorre più del classico anno solare, come nel caso si The Witcher e Sex Education. Esistono delle novità anche su Lucifer? Scopriamo tutti i dettagli.

Netlix: quando arriveranno le nuove stagioni di Lucifer, The Witcher e Sex Education?

Cercate di capire la tabella delle uscite di Netflix è alquanto complicato: il colosso dello streaming, infatti, è molto restio nel concedere dettagli ai suoi abbonati e, a seguito della pandemia da coronavirus, la paura che dei ritardi siano sorti è sempre più consistente.

Nel caso di The Witcher e Sex Education, ad esempio, le notizie circolanti sono veramente poche. La prima serie TV è già stata confermata per il 2021 e, per fortuna, sembrano non esserci ritardi di grande spessore ore che le riprese sono finalmente ricominciate. Per ciò che concerne Sex Education, invece, i dubbi sono altalenanti: purtroppo non si conoscono dettagli se non la possibile indiscrezione che vedrebbe le riprese ricominciare ad agosto.

Notizie positive, invece, sono nell’aria per Lucifer: la quinta stagione delle avventure infernali del Diavolo in Terra approderà quanto prima sul catalogo di Netflix. Divisa in due parti (visto i suoi 16 episodi), la nuova stagione conterrà elementi esplosivi capaci di ammaliare i suoi spettatori in modo irrazionale.