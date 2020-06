Il Governo italiano ha deciso di aiutare le famiglie dopo questo lungo e difficile periodo di Coronavirus dove la maggior parte dei consumatori è rimasto a casa per seguire le direttive e limitare la diffusione. Rimanendo a casa in tanti hanno utilizzato maggiormente la luce e gas ritrovandosi a fine mese con bollette dell’energia elettrica e del gas piuttosto alte da saldare.

Il Governo ha deciso così di introdurre un bonus per le famiglie così da ritrovarsi qualcosa in meno in bolletta. I consumatori interessati a procedere con la richiesta possono trovare tutte le informazioni sul sito web online ARERA e scaricare il modulo apposito per presentarlo direttamente al CAF del proprio comune.

Bonus luce e gas: ecco come procedere con la richiesta e risparmiare sulle bollette

Purtroppo non tutti possono procedere con la seguente richiesta perché è necessario rispettare dei requisiti. In particolare è necessario essere in una famiglia e possedere un ISEE inferiore agli 8.265,00 Euro. Inoltre, è necessario:

Avere 3 o più figli a carico e avere un ISEE familiare inferiore ai 20.000,00 Euro;

Avere bisogno di cure mediche particolari ;

Riscuotere il reddito di cittadinanza ;

Essere titolare di una pensione di cittadinanza .

Coloro che rientrano nei requisiti possono riscuotere un voucher di almeno 100,00 Euro fino ad un massimo di 700,00 Euro da scontare solo sulle bollette future di luce e gas e non su quelle precedenti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale ARERA nella pagina apposita. Una volta inviata la richiesta al CAF oppure al comune di residenza è necessario aspettare dall’ente una risposta di approvazione dopo aver valutato la situazione familiare e tutti gli altri fattori.