L’estate è iniziata e, HONOR, per festeggiare, ha deciso di promuovere una serie di prodotti con sconti esclusivi su Amazon. Tra i dispositivi in promozione, abbiamo sia best-buy dell’azienda, nella categoria wearable, sia uno smartphone. Le offerte sono disponibili solo per pochi giorni, pertanto sarà bene affrettarsi eseguire gli acquisti. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Honor Summer Sales, ecco tutti i prodotti in promozione su Amazon

Honor MagicWatch 2

Questo Smartwatch in promozione, è disponibile in diverse varianti e prezzi in base alle sue caratteristiche. Il modello da 46 mm, con cinturino di pelle Flax Brown è disponibile al prezzo di 179,90 anziché 199,90. La versione con il cinturino Charcoal Black e invece disponibile a 149,90 euro invece di 159,90. È disponibile anche una versione da 42 mm, nella variante Agate Black, al prezzo di 139,90 euro, al posto di 149,90. Honor Magic Watch 2 è dotato di una batteria che ha la durata di ben 14 giorni ed è in grado di funzionare sia dentro che fuori dall’acqua. Tra le sue skills abbiamo anche la capacità di sopportare 15 modalità di allenamento professionale e 80 modalità personalizzate per attività di ogni genere. Tra le funzioni, è in grado di riconoscere una serie di disturbi comuni del sonno e di controllare il battito cardiaco, insieme a un’altra serie di comodissime funzionalità.

HONOR 10 Lite

Ma uno dei pezzi forti di questa promozione è indubbiamente lo smartphone. Stiamo parlando di HONOR 10 Lite, uno smartphone dotato di una batteria da 3400 mAh, uno schermo FullView HD da 6,21 pollici è una gamma di colori cangianti a disposizione, tra cui un bellissimo SkyBlue. Dotato di eccezionale fotocamera, questo smartphone è attualmente venduto al prezzo di 139,90 euro, anziché 159,90. Tutte le offerte sono disponibili entro il 30 giugno, avete quindi circa settimana di tempo per effettuare gli acquisti con queste incredibili offerte.