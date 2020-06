L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, sta per sospendere una delle sue offerte più convenienti tra quelle attualmente presenti in listino. I nuovi clienti provenienti da Kena Mobile o Daily Telecom e gli utenti che richiedono una nuova linea hanno tempo fino al 28 giugno 2020 per procedere con l’attivazione. E’ probabile che il gestore decida di prorogare ulteriormente la data di scadenza ma non è certo. Si consiglia, dunque, a tutti gli utenti interessati di richiedere la nuova SIM e attivare l’offerta ho Mobile prima che questa sia del tutto sospesa.

Offerta ho Mobile: sta per essere sospesa la tariffa da soli 8,99 euro al mese!

L’offerta ho Mobile da 8,99 euro al mese sta per essere sospesa. I clienti hanno tempo fino al 28 giugno per procedere con l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale del gestore o tramite uno dei numerosi punti vendita ho. Mobile.

La tariffa è tra le più convenienti, infatti, include nel prezzo tutti i servizi importanti e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

I servizi a cui abbiamo accennato sono: l‘avviso e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot, l’sms ho. chiamato e il numero gratuito 42121 che permette di conoscere il credito residuo. Anche l’app ufficiale è disponibile per tutti i nuovi clienti, che possono utilizzarla per richiedere il trasferimento del numero dal precedente operatore dopo aver ricevuto la SIM; per conoscere lo stato dell’offerta e richiedere l’eventuale rinnovo anticipato della promozione.

L’attivazione necessita di una spesa iniziale di 18,99 euro ma non sono previsti costi extra eccetto il costo di rinnovo mensile. Ogni mese, quindi, sarà sufficiente sostenere una spesa di soli 8,99 euro.