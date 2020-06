Euronics promette un volantino incredibile, all’interno della campagna promozionale sono state posizionate offerte addirittura in linea con il Black Friday, promettendo difatti un risparmio praticamente senza precedenti.

La limitazione più grande, dal momento in cui parliamo di una soluzione regionalizzata, riguarda la disponibilità degli ottimi prezzi nei punti vendita di proprietà del socio Dimo e Tufano. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Euronics, non possono essere liberamente effettuati sul sito ufficiale dell’azienda. Riuscendo comunque a superare una determinata soglia minima di spesa, segnaliamo la presenza del finanziamento a Tasso Zero, con possibilità di rateizzare il pagamento ed iniziare a versare la prima mensilità a partire da Settembre 2020.

Euronics: il volantino rilancia sconti incredibili

Con Euronics gli utenti riescono a spendere davvero poco con i vari acquisti effettuati, a partire dai prodotti dai prezzi particolarmente elevati, non dimentichiamo infatti che è possibile mettere le mani su soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S20, in vendita a 749 euro, passando anche per i buonissimi iPhone 11 (disponibile allo stesso identico prezzo) o iPhone Xr a 689 euro.

Le richieste diminuiscono nel momento in cui si vorranno acquistare Galaxy Note 10 Lite, Oppo Reno 2Z, Huawei P30, Oppo Reno 2, Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020 e similari, tutti in vendita a meno di 500 euro.

Maggiori dettagli in merito alla corrente campagna promozionale li potete scoprire dalle pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo.