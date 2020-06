Esselunga ha in serbo per gli utenti italiani un volantino davvero da paura, in questo periodo tutti possono pensare di risparmiare moltissimo con l’acquisto di un prodotto di tecnologia ad un prezzo veramente ridottissimo.

La campagna promozionale corrente risulta essere caratterizzata da un meccanismo davvero unico nel suo genere, e praticamente utilizzato dalla sola Esselunga. Il consumatore che decide di acquistare uno dei prodotti contrassegnati dal bollino, infatti, ha inoltre la possibilità di aggiungere 1 euro al valore finale dello scontrino per mettere le mani sull’SBS Wax, lo speaker wireless da 39,90 euro. La consegna dell’omaggio sarà immediata in cassa, non sarà assolutamente necessario attendere intervalli temporali o quant’altro.

Volantino Esselunga: queste sono le offerte che dovete cogliere al volo

Parlando invece di prezzi effettivi dei prodotti, il volantino Esselunga riserve non poche sorprese ai consumatori finali, a partire dall’ottimo Samsung Galaxy S20 disponibile a 748 euro, un prodotto dalla qualità decisamente elevata, ed assolutamente in grado di soddisfare le esigenze di ognuno di noi.

Le alternative non mancano, infatti si possono scovare anche tante occasioni a prezzi relativamente inferiori al normale, restando entro la fascia dei 300 euro non dimentichiamo infatti la presenza di Xiaomi Redmi 7A e 8, con anche Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A51, Huawei Y7 2018 e similari.

Se volete scoprire nel dettaglio la campagna promozionale discussa nell’articolo, potete comunque aprire le pagine che trovate inserite qui sotto come galleria fotografica.