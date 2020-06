Dal primo luglio 2020 sarà possibile utilizzare finalmente il Bonus Vacanze da 500 euro, ovvero il bonus contenuto nel Decreto Rilancio del Governo Italiano per incentivare il settore del turismo in seguito alla crisi dovuta all’emergenza della pandemia del Coronavirus. Per poter richiedere questo bonus di 500 euro sarà necessario utilizzare l’applicazione Io.

Per richiedere il bonus vacanze 2020 bisognerà utilizzare l’app Io

Il Governo Italiano ha quindi reso disponibile un Bonus per le vacanze che permetterà ai cittadini italiani di usufruire di 500 euro per poter ottenere uno sconto sulla prenotazione alberghiera. Come già accennato, sarà necessario utilizzare l’applicazione Io per richiedere il bonus e quest’ultima sarà disponibile dal primo luglio, mentre il bonus sarà utilizzabile fino a dicembre 2020. Per poter accedere e utilizzare questa applicazione occorrerà utilizzare l’identità digitale SPID. In alternativa, sarà possibile utilizzare la nuova carta d’identità elettronica.

Paola Pisano, la ministra dell’Innovazione tecnologica e della digitalizzazione ha dichiarato al riguardo: “Dal primo luglio, utilizzando l’app, le famiglie con un reddito Isee non superiore a 40 mila euro potranno fruire del bonus vacanze, fino a 500 euro, messo a disposizione del governo”.

Nello specifico, potranno utilizzare questo bonus tutte le famiglie italiane con un reddito ISEE non superiore ai 40 mila euro. Attraverso questo bonus vacanze sarà possibile usufruire dell’80% come sconto diretto sulla prenotazione alberghiera, mentre il restante 20% del bonus potrà essere detratto dalla dichiarazione dei redditi. Nel corso dei prossimi giorni il portale di Federalberghi, ovvero www.italyhotels.it, pubblicherà un elenco in cui verranno riportate tutte le strutture turistiche-ricettive che aderiranno all’iniziativa del Bonus Vacanze.