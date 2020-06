Android: tante app e giochi a pagamento diventano gratis sul Play Store

Google ha ideato una vera e propria piattaforma mobile che negli anni non ha fatto altro che migliorare. Stiamo parlando di Android, il celebre robottino verde che ad oggi occupa la maggior parte dei dispositivi mobili venduti in giro per il mondo.

Stiamo parlando di oltre 2 miliardi di utenti attivi, cifra che va a superare anche le somme record dei sistemi operativi desktop. Microsoft infatti è stata ufficialmente battuta con il suo Windows proprio da Android, e questo sarebbe già indicativo del gran lavoro svolto dal colosso di Mountain View. Il merito è sicuramente della grande versatilità che permette agli utenti di creare le soluzioni che più desiderano. Infatti è possibile modificare qualsiasi cosa all’interno del sistema operativo Android, situazione che ritorna utile anche a chi decide di arrivare da Apple. A metterci un gran contributo e poi il Play Store, all’interno del quale potete trovare tutti i contenuti che più desiderate tra applicazioni e giochi.

Se volete anche le migliori offerte per quanto riguarda Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare ora gratis.

Android, solo per oggi ci sono queste applicazioni a questi giochi a pagamento gratis sul Play Store

Proprio all’interno della lista che trovate in basso potete scoprire i contenuti che abbiamo selezionato per voi dal Play Store. Sappiate che questi in genere sono a pagamento, ma oggi sono totalmente gratis solo per voi. Fate presto a scaricarli.