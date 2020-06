Vodafone: due offerte nuove da 50GB ma solo per alcuni utenti

Il mondo Vodafone è sicuramente uno dei più valutati dagli utenti quando bisogna scegliere una promozione mobile per il proprio smartphone. Ovviamente tale scelta avviene anche in merito a tanti fattori determinanti. Questi consistono nella qualità del gestore, nella sua rete ma soprattutto nell’altissimo livello delle offerte che superano di gran lunga la concorrenza.

Non a caso Vodafone in Europa e il gestore più famoso, soprattutto grazie alla sua rete 4G che per anni si è dimostrata la più estesa del vecchio continente. Ultimamente però qualcuno, come ad esempio Iliad, sarebbe riuscito a portargli via diversi utenti con offerte al ribasso. Proprio per questo ora Vodafone vuole lanciare la sua campagna promozionale, la quale in attesa dell’estate è stata anticipata da due promozioni disponibili solo per chi risulta essere un ex cliente. Entrambe le soluzioni godono dei migliori contenuti, ma sono destinate ad utenti provenienti da gestori diversi.

Vodafone, le due offerte in questione offrono 50 giga ed un prezzo mai visto prima d’ora sul mercato

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2