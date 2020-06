Durante questo lockdown una delle serie tv che ha riscosso un successo enorme è Vis a Vis, disponibile su Netflix. Il suo successo è dovuto anche dalle attrici che prendono parte alla serie, Alba Flores e Najwa Nimri già note grazie alla Casa de Papel. Nonostante il successo delle prime quattro stagioni i produttori hanno deciso di non continuare con la serie anche se i fan hanno sollecitato più volte per una quinta e ultima stagione. Come premio di consolazione, però, i fan possono assaporare uno spin-off intitolato Vis-a-Vis: El Oasis che vede come protagoniste Zulema ( Naijwa Nimri) e Macarena (Maggie Civantos).

Vis a Vis è ormai conclusa: per fortuna esiste uno spin off con due protagoniste molto amate





Questa nuova serie è già rilasciata in Spagna e moltissimi fan hanno già visto gli episodi in lingua originale o sottotitolata. Gli episodi hanno una durata di quaranta/cinquanta minuti circa e, secondo alcuni rumors, gli episodi in lingua italiana potrebbero arrivare durante questa stagione estiva. È da specificare però che nessuna di queste notizie sono ancora confermata dai produttori delle serie.

La trama è basata su avvenimenti successi dopo la serie principale, infatti, gli spettatori vedranno Macarena in procinto di abbandonare la vita criminale quando Zulema le propone un ultimo colpo, quello che gli farà cambiare la vita. La brillante idea di Zulema è quella di derubare durante un matrimonio una tiara contenente dei diamanti di proprietà della figlia e del suo compagno, un signore della droga messicano. Complici di questo furto sono anche Goya, Monica, Triana e La Flaca. Una volta terminata la rapina le ragazze si riuniscono presso L’hotel Oasis per spartire il bottino, soltanto che qualcosa non va come previsto.